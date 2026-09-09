So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln.

Am Mittwochnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,25 Prozent auf 78.628,35 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (78.628,35 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage 11,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Litecoin um 0,41 Prozent auf 54,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 54,31 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 0,21 Prozent auf 2.490,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.484,87 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 0,45 Prozent auf 257,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 258,56 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,419 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,86 Prozent auf 506,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 502,38 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2165 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2197 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1858 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3389 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3386 US-Dollar.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 752,47 US-Dollar am Vortag auf 741,42 US-Dollar nach unten (1,47 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0893 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 0,27 Prozent auf 103,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 103,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,12 Prozent auf 7,918 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,008 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,53 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,81 Prozent auf 0,8048 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8114 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.