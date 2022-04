So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 40.413,39 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 40.463,94 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 320,00 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 314,88 US-Dollar. Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 2.998,27 US-Dollar leichter. Am Vortag stand der Kurs bei 3.010,79 Dollar.

Der Litecoin wird bei 104,64 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 104,71 Dollar beziffert.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,6814 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,6953 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verringerte sich auf 0,8886 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,8988 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero ist am Dienstag 259,89 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 254,50 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,6499 Dollar.

Der Verge-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Verge 0,0098 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0099 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs notiert am Dienstag bei 0,1911 US-Dollar. Am Vortag war die Stellar 0,1922 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Stellar seine Seitwärtsbewegung fort.

Der NEM-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0951 US-Dollar auf er Stelle.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 100,36 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 99,70 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO ist Dienstag 20,24 US-Dollar wert. So stieg der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 20,03 US-Dollar gehandelt worden war.

Redaktion finanzen.at