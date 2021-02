So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstag

Die Kurse der wichtigsten Kryptowährungen am Dienstag.

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 49.048,34 US-Dollar, während er am Vortag bei 47.933,30 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 709,52 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 710,29 Dollar. Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 1.787,55 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 1.779,35 Dollar zu Buche.

Der Litecoin wird bei 213,58 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 207,23 Dollar beziffert.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple wurde am Dienstag wenig bewegt bei 0,5478 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,5492 US-Dollar gestanden.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,8872 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,8574 US-Dollar notiert hatte.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 225,65 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 225,84 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 1,263 Dollar.

Der Verge-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,0230 US-Dollar.

Der Stellar wird bei 0,4975 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,4914 Dollar beziffert.

Heute pendelte der NEM-Kurs um die 0,3826 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der NEM-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der NEM 0,3813 US-Dollar kostete.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 264,81 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 269,32 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 42,89 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 42,38 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.at