So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitag

Auch am Karfreitag ruht der Kryptohandel nicht.

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 40.211,43 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 39.919,97 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 335,49 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 337,54 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 3.030,50 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 3.019,20 US-Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 110,15 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 107,43 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,7779 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,7259 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,9497 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9313 US-Dollar notiert hatte.

Heute zog der Monero-Kurs auf 235,28 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 229,59 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 0,6683 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,6618 US-Dollar.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0107 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0106 US-Dollar kostete.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,2048 US-Dollar. Hier standen noch 0,1938 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs stagniert am Freitag. So notierte der NEM-Kurs bei 0,1004 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0990 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 108,48 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 106,71 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Freitag bei 21,13 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 20,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net