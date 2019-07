So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 9.542,67 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 9.865,32 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 305,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 317,82 Dollar.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein Ethereum 208,01 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 219,13 US-Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 89,41 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 94,29 Dollar gestanden.

Der Ripple ist am Samstag 0,3089 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,3239 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0591 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0622 US-Dollar.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 78,47 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79,89 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 0,2888 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,2998 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0059 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0064 US-Dollar gelegen hatte.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0850 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0883 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs geht auf 0,0643 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,0661 US-Dollar.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 109,80 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 114,81 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat verringerte sich. Am Mittag verringerte sich der NEO-Kurs auf 11,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 11,89 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net