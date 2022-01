So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstag

Der Bitcoin-Kurs notiert am Samstag auf 43.055,72 US-Dollar ab. Damit rutschte der Bitcoin-Kurs unter den Stand vom Vortag von 43.084,23 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 388,97 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 386,25 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 3.311,59 Dollar.

Der Litecoin wird bei 148,58 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 144,77 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Ripple 0,7790 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,7759 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 1,269 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 1,288 Dollar.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 222,44 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 229,45 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 1,149 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,121 US-Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0138 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0140 US-Dollar gehandelt worden war.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,2614 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,2672 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der NEM-Kurs bei 0,1198 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1191 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Dash-Kurs rangiert bei 141,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 141,50 Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Samstag bei 25,44 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 24,90 US-Dollar.

