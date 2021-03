So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntag

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 50.821,56 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 48.909,44 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 511,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 501,37 Dollar.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 1.678,18 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 1.656,59 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 187,97 US-Dollar. Hier standen noch 182,89 Dollar an der Kurstafel.

Heute zog der Ripple-Kurs auf 0,4660 US-Dollar an. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,4633 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 1,139 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,133 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero-Kurs notiert am Sonntag bei 207,26 US-Dollar. Damit kletterte der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 204,15 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 1,335 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 1,285 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Verge 0,0219 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0214 US-Dollar.

Der Stellar wird bei 0,4160 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,4036 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs notiert am Sonntag bei 0,7484 US-Dollar. Am Vortag war die NEM 0,7465 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der NEM seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 213,39 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 209,02 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 39,04 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 38,32 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.at