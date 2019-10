So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 7.963,12 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 7.977,57 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 213,10 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 212,87 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 172,56 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 53,10 US-Dollar. Hier standen noch 53,75 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs notiert am Sonntag bei 0,2885 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2919 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verringerte sich auf 0,0387 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,0393 US-Dollar wert gewesen.

Heute zog der Monero-Kurs auf 55,39 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 54,57 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 0,2710 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,2698 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0035 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0035 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar wird bei 0,0633 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,0632 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0405 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 67,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 67,48 Dollar gelegen hatte.

Heute kletterte der NEO-Kurs auf 7,109 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 7,057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at