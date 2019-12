So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 7.397,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 7.207,70 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 213,07 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 208,83 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum zeigt sich bei 146,85 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 145,53 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 44,89 US-Dollar. Hier standen noch 44,82 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,2164 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,2150 US-Dollar.

Heute pendelte der Cardano-Kurs um die 0,0374 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Cardano-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Cardano 0,0374 US-Dollar kostete.

Der Monero-Kurs notiert am Donnerstag bei 52,49 US-Dollar. Damit rutschte der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 52,72 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,2042 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,1983 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Donnerstag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0043 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0039 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0553 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0552 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0355 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0353 Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 51,05 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 50,36 US-Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Donnerstag bei 8,708 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 8,657 US-Dollar.

