So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 37.752,68 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 37.796,98 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 294,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 296,77 Dollar.

Der Ethereum zeigt sich bei 2.549,84 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 2.550,16 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 109,49 US-Dollar. Hier standen noch 109,46 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,6162 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,6126 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 1,066 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 1,051 US-Dollar wert gewesen.

Heute zog der Monero-Kurs auf 152,41 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 148,82 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 0,8295 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,8175 US-Dollar.

Der Verge-Kurs lief am Samstag weiterhin seitwärts bei 0,0099 US-Dollar. Bei 0,0099 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Stellar-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,2019 US-Dollar auf er Stelle.

Der NEM-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,1042 US-Dollar.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 95,29 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 95,62 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Samstag bei 19,20 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 19,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at