So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagmittag

Kryptokurse am Dienstagmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 42.629,03 US-Dollar und damit -2,28 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 43.624,10 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -1,78 Prozent schwächer bei 230,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 235,06 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.273,10 US-Dollar) geht es um -1,52 Prozent auf 2.238,65 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 1,32 Prozent auf 73,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,33 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Ripple nach. Um -3,80 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,6224 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,6470 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -2,50 Prozent auf 0,6104 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,6260 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 175,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (174,68 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,69 Prozent.

Daneben wertet IOTA um 12:25 ab. Es geht -3,18 Prozent auf 0,2822 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2915 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0039 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0038 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1311 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1274 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0400 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0391 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Dash um 12:25 auf. Es geht 1,15 Prozent auf 35,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 35,37 US-Dollar stand.

Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -4,98 Prozent auf 13,88 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,61 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at