So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,11 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 30.219,69 US-Dollar wert, nach 29.887,20 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,37 Prozent auf 130,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 128,83 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.918,01 US-Dollar am Vortag auf 1.981,91 US-Dollar nach oben (3,33 Prozent).

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,81 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 93,81 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 92,14 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5052 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 0,5098 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,16 Prozent auf 0,4096 US-Dollar, nach 0,4049 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Monero zu. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 162,76 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 162,24 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2210 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2206 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0025 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 0,1053 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1036 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0404 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0400 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,49 Prozent auf 56,74 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 55,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,35 Prozent auf 12,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 12,20 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at