So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin ist am Mittag 69.999,21 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 4,40 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 73.217,66 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 4,3 Prozent auf 9,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -2,2 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,89 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,90 Prozent.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,93 Prozent auf 2.062,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.146,46 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,09 Prozent auf 510,67 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 532,47 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Donnerstagmittag nach. Um 11,06 Prozent auf 1,347 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,515 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 7,86 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 352,42 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 382,49 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 5,94 Prozent auf 0,2697 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2868 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 7,54 Prozent auf 0,1584 US-Dollar, nach 0,1713 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2828 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2794 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 2,67 Prozent auf 680,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 699,13 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0979 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (92,19 US-Dollar) geht es um 3,18 Prozent auf 89,26 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,252 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,735 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 4,46 Prozent auf 8,857 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,270 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Sui-Kurs 7,92 Prozent schwächer bei 1,001 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,087 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.