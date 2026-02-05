|Krypto-Marktbericht
|
05.02.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Bitcoin ist am Mittag 69.999,21 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 4,40 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 73.217,66 US-Dollar stand.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 4,3 Prozent auf 9,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -2,2 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,89 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,90 Prozent.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,93 Prozent auf 2.062,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.146,46 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,09 Prozent auf 510,67 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 532,47 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple am Donnerstagmittag nach. Um 11,06 Prozent auf 1,347 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,515 US-Dollar.
Zudem gibt Monero nach. Um 7,86 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 352,42 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 382,49 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 5,94 Prozent auf 0,2697 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2868 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 7,54 Prozent auf 0,1584 US-Dollar, nach 0,1713 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2828 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2794 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 2,67 Prozent auf 680,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 699,13 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0979 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (92,19 US-Dollar) geht es um 3,18 Prozent auf 89,26 US-Dollar nach unten.
Währenddessen wird Avalanche bei 9,252 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,735 US-Dollar).
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 4,46 Prozent auf 8,857 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,270 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Sui-Kurs 7,92 Prozent schwächer bei 1,001 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,087 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1812
|
0,0030
|
|
0,25
|Japanischer Yen
|
185,6015
|
0,5715
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,868
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9171
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,232
|
0,0259
|
|
0,28
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.