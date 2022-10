So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln.

Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -3,48 Prozent schwächer bei 18.489,97 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 19.156,93 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 105,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (111,95 US-Dollar).

Zudem gibt Ethereum nach. Um -5,21 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 1.227,33 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.294,81 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -5,27 Prozent auf 49,45 US-Dollar, nach 52,20 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -3,65 Prozent auf 0,4703 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4881 US-Dollar wert.

Daneben fällt Cardano um -3,19 Prozent auf 0,3689 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3811 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Monero-Kurs -4,92 Prozent schwächer bei 137,77 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 144,90 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs -4,28 Prozent schwächer bei 0,2472 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2582 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0030 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0031 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von -5,56 Prozent auf 0,1099 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1163 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0372 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -5,77 Prozent auf 39,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 41,82 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -4,91 Prozent auf 7,632 US-Dollar, nach 8,026 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at