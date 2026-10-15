|Krypto-Marktbericht
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15.10.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,60 Prozent auf 82.074,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.581,67 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,4 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,08 Prozent auf 59,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 59,28 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,06 Prozent auf 2.417,87 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.419,28 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,92 Prozent auf 276,14 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 268,31 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,331 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,330 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 551,04 US-Dollar am Vortag auf 540,55 US-Dollar nach unten (1,90 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2283 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2298 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1844 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1828 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3302 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3323 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 0,10 Prozent auf 730,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 729,46 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0818 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0803 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 1,18 Prozent auf 105,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 104,17 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,54 Prozent auf 9,957 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 10,01 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,06 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,42 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,016 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,025 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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-0,21
|Schweizer Franken
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0,9253
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-0,0024
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-0,26
|Hongkong-Dollar
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8,8209
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