Krypto-Marktbericht
01.05.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag
Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 1,39 Prozent auf 77.399,18 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 76.339,28 US-Dollar gelegen hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,91 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um 0,07 Prozent auf 55,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.256,99 US-Dollar) geht es um 1,24 Prozent auf 2.284,92 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 0,38 Prozent auf 442,98 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 441,32 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1,368 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagmittag um 0,55 Prozent auf 1,375 US-Dollar gestiegen.
Zudem gewinnt Monero am Freitagmittag hinzu. Um 1,06 Prozent auf 383,76 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 379,75 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2463 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2478 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1584 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1595 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3264 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3265 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagmittag hinzu. Um 0,23 Prozent auf 616,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 615,17 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1080 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1066 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 1,11 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:26 auf 83,97 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 83,04 US-Dollar wert war.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,089 US-Dollar am Vortag auf 9,101 US-Dollar nach oben (0,13 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 9,145 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,107 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Freitagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,9134 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9081 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
