Krypto-Marktbericht 22.05.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,05 Prozent auf 76.803,02 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 77.620,70 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 6,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 0,73 Prozent auf 53,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,18 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,69 Prozent auf 2.118,47 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.133,09 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,08 Prozent auf 380,92 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 380,63 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,373 US-Dollar am Vortag auf 1,351 US-Dollar nach unten (1,57 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 391,90 US-Dollar am Vortag auf 380,20 US-Dollar nach unten (2,98 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2491 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2505 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1469 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1466 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Tron-Kurs 0,99 Prozent schwächer bei 0,3614 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3650 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 658,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 657,68 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1055 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,1055 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:10 ab. Es geht 0,52 Prozent auf 86,76 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 87,22 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,25 Prozent auf 9,425 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,448 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 9,792 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,750 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 2,51 Prozent auf 1,094 US-Dollar, nach 1,123 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: r.classen / Shutterstock.com,Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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