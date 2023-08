So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,56 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 26.465,00 US-Dollar wert, nach 26.613,17 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 185,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 184,54 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.683,69 US-Dollar am Vortag auf 1.689,97 US-Dollar nach oben (0,37 Prozent).

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 65,30 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 65,01 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5067 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,5084 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2640 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2556 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 1,78 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 144,28 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 141,76 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,86 Prozent auf 0,1461 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,1448 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0035 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0032 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1135 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1142 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0248 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0241 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 2,10 Prozent auf 26,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 25,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,33 Prozent auf 7,015 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,923 US-Dollar wert.

