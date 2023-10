So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,27 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 34.074,62 US-Dollar wert, nach 34.166,43 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -1,71 Prozent auf 243,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 247,46 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.803,17 US-Dollar am Vortag auf 1.786,42 US-Dollar nach unten (-0,93 Prozent).

Zudem gibt Litecoin nach. Um -1,47 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 67,89 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 68,90 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5537 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,5485 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -0,97 Prozent auf 0,2847 US-Dollar, nach 0,2875 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,02 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 159,59 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 159,62 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,61 Prozent auf 0,1548 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,1573 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0039 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0039 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1132 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1123 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0283 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0285 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,88 Prozent auf 27,75 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 27,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,54 Prozent auf 8,556 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 8,344 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at