|Krypto-Marktbericht
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31.07.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagvormittag
Bitcoin gab um 09:40 um 1,24 Prozent auf 63.916,49 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.718,78 US-Dollar gelegen hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 8,33 EUR beträgt die Performance seit Auflage -9,6 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,54 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,64 Prozent.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 1,66 Prozent auf 1.886,92 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.918,69 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,95 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 212,53 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 216,76 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,85 Prozent auf 1,075 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,084 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 2,67 Prozent auf 351,70 US-Dollar. Gestern war Monero noch 361,36 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1697 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,1688 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1719 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1697 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3283 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3285 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Binancecoin um 0,40 Prozent auf 589,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 591,96 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0705 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0698 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (74,46 US-Dollar) geht es um 1,17 Prozent auf 73,59 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,42 Prozent auf 6,415 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,442 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,25 Prozent auf 8,269 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,459 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,6872 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6923 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1529
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0,03
|Japanischer Yen
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181,59
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-2,4000
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-1,30
|Britische Pfund
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0,8559
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-0,0003
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-0,04
|Schweizer Franken
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0,9307
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0,0024
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0,26
|Hongkong-Dollar
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9,041
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0,0016
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0,02
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