So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:25 gewinnt Bitcoin 0,64 Prozent auf 18.994,37 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 18.873,14 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -0,07 Prozent auf 119,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 119,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,22 Prozent auf 1.414,72 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.417,89 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -1,12 Prozent auf 84,95 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 85,91 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3753 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 0,3757 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3298 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,3325 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,15 Prozent auf 167,39 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 167,13 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1956 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0028 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0029 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0816 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,0824 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0333 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0330 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Dash-Kurs um 0,27 Prozent auf 49,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 49,33 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 7,207 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,180 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,38 Prozent.

