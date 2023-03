So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,22 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 27.500,25 US-Dollar wert, nach 27.440,05 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,44 Prozent auf 125,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 123,82 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.748,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.749,31 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,03 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 93,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (93,64 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,4252 US-Dollar) geht es um 5,12 Prozent auf 0,4470 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3600 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,3601 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Monero kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 161,72 US-Dollar lag, wird der Monero-Kurs um 12:25 auf 161,72 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2088 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2059 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0029 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0901 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0888 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0389 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0389 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Dash-Kurs um -2,81 Prozent auf 59,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,60 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der NEO-Kurs um -1,87 Prozent auf 12,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,39 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at