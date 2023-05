So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin -0,18 Prozent auf 27.603,26 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 27.652,95 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -1,34 Prozent auf 120,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 121,83 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,35 Prozent auf 1.842,16 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.848,72 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,79 Prozent auf 79,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 80,02 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4300 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 0,4265 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3638 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,3577 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -0,04 Prozent auf 154,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 155,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1792 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0019 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0019 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0891 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,0888 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0332 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0333 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Dash-Kurs um -1,00 Prozent auf 41,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 42,02 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,374 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,277 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at