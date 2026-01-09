|Krypto-Marktbericht
|
09.01.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 0,59 Prozent auf 90.439,49 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 90.978,17 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 32,4 Prozent.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 81,24 US-Dollar am Vortag auf 81,27 US-Dollar nach oben (0,04 Prozent).
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 3.097,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.103,98 US-Dollar.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 631,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (631,63 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,03 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,07 Prozent auf 2,100 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,123 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Freitagmittag hinzu. Um 0,72 Prozent auf 455,37 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 452,12 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Cardano-Kurs um 0,92 Prozent auf 0,3922 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3958 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2302 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2285 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2947 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2930 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,21 Prozent auf 890,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 891,99 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1420 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1406 US-Dollar.
Nach 138,22 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Freitagmittag um 0,10 Prozent auf 138,35 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,88 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 13,79 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,20 Prozent auf 13,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,22 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Sui um 1,55 Prozent auf 1,789 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,817 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.