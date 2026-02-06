So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 4,83 Prozent auf 65.933,56 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 62.896,90 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,6 Prozent auf 8,54 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (50,75 US-Dollar) geht es um 2,96 Prozent auf 52,25 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 5,88 Prozent auf 1.927,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.820,73 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 3,35 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 471,54 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 456,25 US-Dollar wert war.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,359 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,212 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 12,15 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (292,19 US-Dollar) geht es um 5,31 Prozent auf 307,71 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 6,43 Prozent auf 0,2611 US-Dollar, nach 0,2453 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Stellar um 6,97 Prozent auf 0,1572 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1470 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2693 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,2696 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 4,47 Prozent auf 633,93 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 606,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0883 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0934 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt Solana am Freitagmittag hinzu. Um 3,60 Prozent auf 81,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 78,24 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Avalanche um 4,88 Prozent auf 8,688 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,283 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 7,922 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagmittag um 4,63 Prozent auf 8,289 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Sui zu. Um 7,06 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9442 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,8819 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.