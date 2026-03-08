Krypto-Marktbericht 08.03.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,66 Prozent auf 67.710,90 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.263,85 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,07 Prozent auf 53,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,56 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,46 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.960,41 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.969,45 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 451,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (449,78 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 1,361 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Monero um 0,65 Prozent auf 344,37 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 346,62 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2550 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2547 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1507 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1504 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2865 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2869 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Binancecoin um 0,16 Prozent auf 621,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 620,10 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0899 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0897 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,11 Prozent auf 83,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Avalanche um 0,10 Prozent auf 8,913 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,905 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,695 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 0,18 Prozent auf 8,679 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt Sui am Sonntagmittag hinzu. Um 0,76 Prozent auf 0,9018 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8950 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

