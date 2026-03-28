So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,14 Prozent auf 66.238,96 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 66.329,18 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -3,3 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,51 Prozent auf 53,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,68 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,18 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.995,75 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.992,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 476,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (472,28 US-Dollar).

Daneben steigt Ripple um 0,98 Prozent auf 1,338 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,325 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Monero um 0,16 Prozent auf 324,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 324,83 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2483 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2460 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1660 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1673 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3107 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3121 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Binancecoin um 0,25 Prozent auf 611,57 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 613,13 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0900 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0911 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,11 Prozent auf 82,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 8,786 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 12:25 auf 8,792 US-Dollar beziffert.

Nach 8,565 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 0,48 Prozent auf 8,523 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8789 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 0,8821 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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