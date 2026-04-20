Krypto-Marktbericht 20.04.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagmittag um 1,93 Prozent auf 75.332,97 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 73.906,35 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,0 Prozent auf 9,70 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 5,2 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 2,06 Prozent auf 55,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 54,07 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 2,20 Prozent auf 2.316,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.266,94 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 1,64 Prozent auf 442,56 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 435,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,395 US-Dollar) geht es um 2,04 Prozent auf 1,424 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Monero um 1,65 Prozent auf 353,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 347,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2425 US-Dollar) geht es um 2,33 Prozent auf 0,2481 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1667 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1700 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3308 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3292 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,70 Prozent auf 627,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 616,80 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0949 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Solana-Kurs um 1,97 Prozent auf 85,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,61 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 2,80 Prozent auf 9,263 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,011 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 2,33 Prozent auf 9,283 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,071 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 2,29 Prozent auf 0,9444 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9233 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

