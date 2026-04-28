|Krypto-Marktbericht
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28.04.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 1,16 Prozent auf 76.514,65 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 77.414,60 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,85 EUR notiert.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,83 Prozent auf 55,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 55,54 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,79 Prozent auf 2.281,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.300,00 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 0,55 Prozent auf 447,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 449,55 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,401 US-Dollar) geht es um 0,94 Prozent auf 1,388 US-Dollar nach unten.
Daneben fällt Monero um 0,29 Prozent auf 379,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 380,35 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2481 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2463 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von 1,67 Prozent auf 0,1632 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1660 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,52 Prozent auf 0,3236 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3252 US-Dollar wert.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,57 Prozent auf 623,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 626,71 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0992 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Solana-Kurs um 1,25 Prozent auf 83,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,80 US-Dollar an der Tafel.
Daneben fällt Avalanche um 1,01 Prozent auf 9,167 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,261 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 9,233 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,313 US-Dollar an der Tafel.
Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,19 Prozent auf 0,9230 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9342 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1711
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-0,09
|Japanischer Yen
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186,8
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|Britische Pfund
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0,8665
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0,0008
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0,09
|Schweizer Franken
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0,9243
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0,0039
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0,42
|Hongkong-Dollar
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9,1754
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-0,0106
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-0,11
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