So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 1,16 Prozent auf 76.514,65 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 77.414,60 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,85 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,83 Prozent auf 55,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 55,54 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,79 Prozent auf 2.281,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.300,00 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 0,55 Prozent auf 447,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 449,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,401 US-Dollar) geht es um 0,94 Prozent auf 1,388 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Monero um 0,29 Prozent auf 379,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 380,35 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2481 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2463 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von 1,67 Prozent auf 0,1632 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1660 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,52 Prozent auf 0,3236 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3252 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,57 Prozent auf 623,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 626,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0992 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Solana-Kurs um 1,25 Prozent auf 83,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,80 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Avalanche um 1,01 Prozent auf 9,167 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,261 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 9,233 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,313 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,19 Prozent auf 0,9230 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9342 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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