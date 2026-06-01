|Krypto-Marktbericht
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01.06.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um 1,35 Prozent auf 72.601,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 73.596,55 US-Dollar gelegen hatte.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 0,5 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 1,57 Prozent auf 51,16 US-Dollar, nach 51,97 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet Ethereum um 12:26 ab. Es geht 1,17 Prozent auf 1.980,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.004,00 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 4,62 Prozent auf 288,17 US-Dollar, nach 302,15 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,301 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,331 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,23 Prozent.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 369,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (367,33 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,71 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 1,80 Prozent auf 0,2308 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2350 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2570 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3508 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3507 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Binancecoin um 1,00 Prozent auf 701,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 708,31 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0998 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,72 Prozent auf 80,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 82,24 US-Dollar wert.
Daneben fällt Avalanche um 1,18 Prozent auf 8,842 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,948 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 1,37 Prozent auf 8,993 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,118 US-Dollar an der Tafel.
Nach 0,8931 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagmittag um 1,83 Prozent auf 0,8767 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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