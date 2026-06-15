So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um 0,06 Prozent auf 65.684,37 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 65.725,06 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,2 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um 0,97 Prozent auf 44,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 45,34 US-Dollar.

Nach 1.723,96 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagmittag um 0,03 Prozent auf 1.723,38 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,25 Prozent auf 216,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 209,63 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,186 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,186 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,12 Prozent stärker bei 340,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 339,86 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1809 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1829 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1913 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1918 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3200 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3201 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Montagmittag nach. Um 0,29 Prozent auf 614,12 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 615,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0888 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0885 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 71,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (71,15 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,34 Prozent.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Avalanche um 0,18 Prozent auf 6,761 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,773 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,162 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,72 Prozent auf 8,220 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 0,7929 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7993 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

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