So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,20 Prozent auf 79.980,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 79.818,24 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,2 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um 0,81 Prozent auf 54,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 54,67 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,67 Prozent auf 2.498,85 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.482,32 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagmittag hinzu. Um 1,22 Prozent auf 260,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 256,94 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,37 Prozent auf 1,419 US-Dollar, nach 1,414 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 2,53 Prozent auf 539,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 553,95 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2190 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2191 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1843 US-Dollar am Vortag auf 0,1861 US-Dollar nach oben (0,96 Prozent).

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3342 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3340 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 1,34 Prozent auf 757,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 767,38 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0899 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0899 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 3,30 Prozent auf 106,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 103,29 US-Dollar wert.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 7,595 US-Dollar am Vortag auf 7,661 US-Dollar nach oben (0,86 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,70 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,05 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7975 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,7978 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.