So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:30 um 0,82 Prozent auf 79.075,82 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 78.434,73 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,0 Prozent. Bei einem Kurs von 10,28 EUR beträgt die Performance seit Auflage 11,5 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,40 Prozent auf 54,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 54,31 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,26 Prozent auf 2.491,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.484,87 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 257,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (258,56 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 1,423 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 1,25 Prozent auf 496,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 502,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2197 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:30 auf 0,2187 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1881 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1879 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3389 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3389 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochmittag nach. Um 0,25 Prozent auf 750,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 752,47 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0907 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Solana-Kurs 0,50 Prozent stärker bei 103,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 103,36 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 7,927 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,008 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Chainlink-Kurs um 4,16 Prozent auf 12,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,53 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,8102 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.