So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um -0,55 Prozent auf 23.760,66 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 23.893,15 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 1,33 Prozent auf 138,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 136,60 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 1.878,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.878,77 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Litecoin-Kurs um 1,42 Prozent auf 62,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,33 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,3764 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3772 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Cardano-Kurs -0,82 Prozent schwächer bei 0,5536 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,5582 US-Dollar.

Zudem gibt Monero am Mittwochmittag nach. Um -4,72 Prozent auf 161,93 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 169,94 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3433 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0040 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0040 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1235 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0520 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0520 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,85 Prozent auf 53,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 52,58 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,74 Prozent auf 11,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at