|Krypto-Marktbericht
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04.11.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag
Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 1,26 Prozent auf 78.598,19 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 77.619,78 US-Dollar gelegen hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,38 EUR beträgt die Performance seit Auflage 12,6 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Litecoin um 0,95 Prozent auf 54,95 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 54,44 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.280,79 US-Dollar) geht es um 2,32 Prozent auf 2.333,62 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Bitcoin Cash um 0,56 Prozent auf 276,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 275,06 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1,280 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochmittag um 0,87 Prozent auf 1,291 US-Dollar gestiegen.
Zudem gewinnt Monero am Mittwochmittag hinzu. Um 0,95 Prozent auf 636,43 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 630,44 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1906 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1918 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1624 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1646 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3201 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3213 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochmittag hinzu. Um 0,37 Prozent auf 702,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 699,69 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0753 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0754 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 0,74 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 93,81 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 93,12 US-Dollar wert war.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,546 US-Dollar am Vortag auf 8,714 US-Dollar nach oben (1,97 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,16 Prozent auf 11,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,05 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,92 Prozent auf 0,9140 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,8967 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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-0,17
|Hongkong-Dollar
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8,8008
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-0,10
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