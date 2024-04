So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 65.123,84 US-Dollar und damit -1,92 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 66.398,01 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 486,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (505,62 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,32 Prozent auf 3.208,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.218,58 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 85,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 85,15 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -2,95 Prozent auf 0,5293 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,5454 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -3,75 Prozent auf 0,4816 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5004 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (121,38 US-Dollar) geht es um -0,24 Prozent auf 121,09 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2525 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2466 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0062 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1165 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1175 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0419 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0414 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -1,22 Prozent auf 30,88 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,26 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,73 Prozent auf 18,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 18,76 US-Dollar wert.

