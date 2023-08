So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,01 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 26.032,82 US-Dollar wert, nach 26.034,93 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,68 Prozent auf 187,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 184,71 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.634,79 US-Dollar am Vortag auf 1.644,59 US-Dollar nach oben (0,60 Prozent).

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,75 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 65,19 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 64,70 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5207 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,5192 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2602 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2582 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,53 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 146,17 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 145,41 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1433 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1448 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0033 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0032 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1207 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1208 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0250 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0246 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,76 Prozent auf 26,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 26,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,67 Prozent auf 7,233 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 7,045 US-Dollar wert.

