So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:40 um 0,56 Prozent auf 80.907,38 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 80.460,77 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 12,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 58,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,03 US-Dollar wert.

Daneben steigt Ethereum um 1,06 Prozent auf 2.298,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.274,51 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,10 Prozent auf 438,94 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 439,39 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ripple um 09:40 auf. Es geht 1,75 Prozent auf 1,461 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,436 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,99 Prozent auf 415,36 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 411,27 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2710 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2729 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1640 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1624 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3490 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3496 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Binancecoin um 1,94 Prozent auf 677,39 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 664,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1122 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1100 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,81 Prozent auf 95,08 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 94,32 US-Dollar.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,838 US-Dollar am Vortag auf 9,983 US-Dollar nach oben (1,47 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,60 Prozent auf 10,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,29 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 09:40 auf. Es geht 1,25 Prozent auf 1,252 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,237 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.