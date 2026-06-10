So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,02 Prozent auf 61.698,18 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 61.688,21 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 0,88 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 42,62 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 43,00 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.639,14 US-Dollar) geht es um 0,03 Prozent auf 1.639,69 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 1,38 Prozent auf 200,64 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 203,45 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 1,73 Prozent auf 1,118 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,137 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 1,39 Prozent auf 315,38 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 311,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 2,09 Prozent schwächer bei 0,1619 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1653 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1871 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1924 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3225 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3221 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,79 Prozent auf 588,17 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 592,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0842 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Solana-Kurs um 0,58 Prozent auf 64,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,97 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,572 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,638 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,99 Prozent.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,53 Prozent auf 7,791 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 7,832 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,7511 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

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