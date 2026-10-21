Krypto-Marktbericht 21.10.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 82.941,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 82.918,21 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 19,0 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,07 Prozent auf 61,42 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 61,47 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 2.448,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.447,11 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,56 Prozent auf 287,32 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 282,91 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,334 US-Dollar am Vortag auf 1,340 US-Dollar nach oben (0,41 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 602,03 US-Dollar am Vortag auf 585,16 US-Dollar nach unten (2,80 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2246 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2238 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1836 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1818 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3308 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3310 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,63 Prozent auf 745,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 740,81 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0818 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0820 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 0,05 Prozent auf 106,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 106,45 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,20 Prozent auf 9,719 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,739 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,55 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,33 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,030 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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