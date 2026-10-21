|Krypto-Marktbericht
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21.10.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 82.941,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 82.918,21 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 19,0 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,07 Prozent auf 61,42 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 61,47 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 2.448,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.447,11 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,56 Prozent auf 287,32 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 282,91 US-Dollar wert.
Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,334 US-Dollar am Vortag auf 1,340 US-Dollar nach oben (0,41 Prozent).
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 602,03 US-Dollar am Vortag auf 585,16 US-Dollar nach unten (2,80 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2246 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2238 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1836 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1818 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3308 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3310 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,63 Prozent auf 745,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 740,81 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0818 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0820 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 0,05 Prozent auf 106,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 106,45 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,20 Prozent auf 9,719 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,739 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,55 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,33 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,030 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1218
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-0,0016
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-0,14
|Japanischer Yen
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175,88
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-1,7000
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-0,96
|Britische Pfund
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0,8375
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-0,0011
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-0,13
|Schweizer Franken
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0,9201
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-0,0061
|
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-0,66
|Hongkong-Dollar
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8,7903
|
-0,0207
|
|
-0,23
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