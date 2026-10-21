So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 82.941,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 82.918,21 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 19,0 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,07 Prozent auf 61,42 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 61,47 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 2.448,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.447,11 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,56 Prozent auf 287,32 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 282,91 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,334 US-Dollar am Vortag auf 1,340 US-Dollar nach oben (0,41 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 602,03 US-Dollar am Vortag auf 585,16 US-Dollar nach unten (2,80 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2246 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2238 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1836 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1818 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3308 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3310 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,63 Prozent auf 745,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 740,81 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0818 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0820 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 0,05 Prozent auf 106,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 106,45 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,20 Prozent auf 9,719 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,739 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,55 Prozent auf 12,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,33 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,030 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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