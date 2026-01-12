Krypto-Marktbericht 12.01.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

Bitcoin ist am Mittag 90.583,50 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 0,26 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 90.819,80 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 12,20 EUR notiert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 77,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (78,77 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,30 Prozent.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 3.112,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.118,99 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,48 Prozent auf 625,49 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 648,01 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Montagmittag nach. Um 1,49 Prozent auf 2,040 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,070 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 4,35 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 580,41 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 556,22 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3899 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,3864 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2194 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2241 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2992 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2973 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,31 Prozent auf 899,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 902,71 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1364 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (139,44 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 139,59 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Avalanche bei 13,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 0,12 Prozent auf 13,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Sui-Kurs 0,71 Prozent schwächer bei 1,779 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,791 US-Dollar.

