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Krypto-Marktbericht 27.04.2026 12:43:07

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 1,14 Prozent auf 77.796,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.693,88 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,2 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 1,60 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 55,42 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 56,32 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Ethereum am Montagmittag nach. Um 2,13 Prozent auf 2.319,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.370,31 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,52 Prozent auf 448,02 US-Dollar, nach 454,95 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,18 Prozent auf 1,416 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,432 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,33 Prozent schwächer bei 392,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 393,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2479 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2524 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1685 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Tron-Kurs 0,51 Prozent stärker bei 0,3252 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3235 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Montagmittag nach. Um 1,29 Prozent auf 627,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 636,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0982 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0993 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 87,02 US-Dollar am Vortag auf 85,30 US-Dollar nach unten (1,97 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 12:26 ab. Es geht 2,20 Prozent auf 9,263 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,471 US-Dollar stand.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,500 US-Dollar am Vortag auf 9,339 US-Dollar nach unten (1,70 Prozent).

Zudem gibt Sui nach. Um 1,79 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9301 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9471 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com

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