So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 1,14 Prozent auf 77.796,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.693,88 US-Dollar gestanden hatte.

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Zudem gibt Litecoin nach. Um 1,60 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 55,42 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 56,32 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Ethereum am Montagmittag nach. Um 2,13 Prozent auf 2.319,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.370,31 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,52 Prozent auf 448,02 US-Dollar, nach 454,95 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,18 Prozent auf 1,416 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,432 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,33 Prozent schwächer bei 392,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 393,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2479 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2524 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1685 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Tron-Kurs 0,51 Prozent stärker bei 0,3252 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3235 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Montagmittag nach. Um 1,29 Prozent auf 627,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 636,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0982 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0993 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 87,02 US-Dollar am Vortag auf 85,30 US-Dollar nach unten (1,97 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 12:26 ab. Es geht 2,20 Prozent auf 9,263 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,471 US-Dollar stand.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,500 US-Dollar am Vortag auf 9,339 US-Dollar nach unten (1,70 Prozent).

Zudem gibt Sui nach. Um 1,79 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9301 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9471 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at

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