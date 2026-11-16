|Krypto-Marktbericht
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16.11.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag
Bitcoin gab um 12:31 um 0,95 Prozent auf 64.603,28 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 65.220,52 US-Dollar gelegen hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -6,7 Prozent.
Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 2,23 Prozent auf 44,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 45,54 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,40 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 1.807,79 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.833,39 US-Dollar wert war.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,23 Prozent auf 205,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 210,43 US-Dollar.
Währenddessen wird Ripple bei 0,9557 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9755 US-Dollar).
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,18 Prozent auf 504,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 498,13 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,72 Prozent auf 0,1526 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,1552 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1385 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Tron nach. Um 0,33 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3042 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3052 US-Dollar wert war.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 590,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (595,75 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,85 Prozent.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0588 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 1,62 Prozent auf 71,47 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,65 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 2,14 Prozent auf 7,138 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,294 US-Dollar wert.
Nach 9,285 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 1,35 Prozent auf 9,160 US-Dollar gesunken.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7213 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7370 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,12 Prozent.Redaktion Finanzen.net
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Devisenkurse
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|Kurs
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1,1013
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|Japanischer Yen
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175,7775
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9244
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|Hongkong-Dollar
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8,6413
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