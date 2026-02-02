|Krypto-Marktbericht
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 2,69 Prozent auf 78.980,04 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 76.914,00 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,3 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 4,29 Prozent auf 61,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 58,50 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 4,82 Prozent auf 2.375,96 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.266,70 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,77 Prozent auf 540,50 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 515,89 US-Dollar wert.
Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,594 US-Dollar am Vortag auf 1,645 US-Dollar nach oben (3,16 Prozent).
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 408,27 US-Dollar am Vortag auf 407,34 US-Dollar nach unten (0,23 Prozent).
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Cardano-Kurs 5,13 Prozent stärker bei 0,3011 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2864 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1823 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2843 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2847 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Montagnachmittag hinzu. Um 2,52 Prozent auf 778,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 759,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 4,76 Prozent auf 0,1094 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,1045 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 17:10 auf. Es geht 3,94 Prozent auf 104,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 100,88 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 3,19 Prozent auf 10,24 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 9,921 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 5,30 Prozent auf 9,924 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,424 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 4,34 Prozent auf 1,153 US-Dollar, nach 1,105 US-Dollar am Vortag.Redaktion finanzen.at
