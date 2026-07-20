So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,14 Prozent auf 64.735,71 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.642,99 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,1 Prozent auf 8,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,52 Prozent auf 46,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 47,04 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,61 Prozent auf 1.881,49 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.870,02 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,50 Prozent auf 215,64 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 214,58 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,102 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,095 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 335,82 US-Dollar am Vortag auf 334,65 US-Dollar nach unten (0,35 Prozent).

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 1,26 Prozent schwächer bei 0,1638 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1659 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1872 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1879 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3252 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3271 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Montagnachmittag nach. Um 0,12 Prozent auf 569,68 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 570,38 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0723 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0727 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 0,58 Prozent auf 76,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 76,31 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,49 Prozent auf 6,548 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 6,452 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,96 Prozent auf 8,447 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,367 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,26 Prozent auf 0,7577 US-Dollar, nach 0,7482 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at

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