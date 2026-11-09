So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin ist am Nachmittag 75.092,24 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,38 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 74.808,20 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,5 Prozent aufweist und bei 9,85 EUR notiert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 51,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (50,20 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,52 Prozent.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 2.136,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.128,26 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,45 Prozent auf 242,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 239,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,115 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,108 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,07 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 600,07 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 600,48 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1753 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1809 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1491 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1466 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3190 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3173 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 688,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 685,28 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0704 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (86,66 US-Dollar) geht es um 0,79 Prozent auf 87,34 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,907 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,943 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 3,06 Prozent auf 10,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,41 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Sui-Kurs 4,43 Prozent stärker bei 0,8587 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,8222 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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