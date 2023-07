So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 29.807,90 US-Dollar und damit -0,85 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 30.064,08 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 247,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (249,90 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,79 Prozent auf 1.873,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.888,82 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,52 Prozent auf 92,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 93,21 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,41 Prozent auf 0,7279 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,7383 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -1,05 Prozent auf 0,3138 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3171 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (163,65 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 164,22 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1872 US-Dollar) geht es um -1,30 Prozent auf 0,1848 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Montagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0054 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0054 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Stellar-Kurs -2,26 Prozent schwächer bei 0,1525 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1560 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0304 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0298 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -1,20 Prozent auf 33,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 33,67 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -1,36 Prozent auf 8,978 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,102 US-Dollar wert.

