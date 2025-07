So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 108.969,65 US-Dollar und damit -0,26 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 109.249,87 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,0 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 50,1 Prozent.

Nach 492,18 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagvormittag um 0,71 Prozent auf 495,69 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.571,67 US-Dollar am Vortag auf 2.573,72 US-Dollar nach oben (0,08 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 87,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 87,42 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,273 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,269 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,5857 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5858 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 0,63 Prozent auf 321,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 319,40 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1597 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0052 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2504 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2499 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0017 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0017 US-Dollar beziffert.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -0,10 Prozent auf 20,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 20,05 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht NEO um 0,29 Prozent auf 5,463 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,447 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.