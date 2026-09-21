Krypto-Marktbericht 21.09.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,50 Prozent auf 81.568,69 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.162,18 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,80 EUR beträgt die Performance seit Auflage 17,1 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 58,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,74 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,57 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 0,32 Prozent auf 2.653,16 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.644,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,71 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 254,50 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 252,71 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,91 Prozent auf 1,437 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,410 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 5,79 Prozent auf 595,78 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 563,15 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2280 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2321 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1973 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1993 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3425 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3431 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Binancecoin um 0,51 Prozent auf 768,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 772,35 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0873 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0893 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (111,17 US-Dollar) geht es um 0,41 Prozent auf 111,62 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 2,81 Prozent auf 11,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 11,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Montagvormittag lag der Chainlink-Kurs bei 12,51 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 12,51 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,9521 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,8971 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 6,12 Prozent.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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