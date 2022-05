So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

A A Drucken

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Am Donnerstagnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um -0,78 Prozent auf 29.340,46 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (29.340,46 US-Dollar). Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -3,10 Prozent auf 184,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 190,57 US-Dollar an der Tafel standen. Zudem gibt Ethereum am Donnerstagnachmittag nach. Um Prozent auf 1.859,51 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.944,89 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (68,32 US-Dollar) geht es um -5,75 Prozent auf 64,39 US-Dollar nach unten. Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht -2,84 Prozent auf 0,3943 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,4058 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -4,19 Prozent auf 0,4921 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5136 US-Dollar wert. Nach 203,85 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagnachmittag um -3,99 Prozent auf 195,73 US-Dollar gesunken. Derweil notiert der IOTA-Kurs bei 0,3198 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3356 US-Dollar) ist das ein Verlust von -4,69 Prozent. Inzwischen fällt der Verge-Kurs um -4,42 Prozent auf 0,0048 US-Dollar. Am Tag zuvor war Verge 0,0051 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1322 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1262 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0488 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0518 US-Dollar. Daneben wertet Dash um 17:11 ab. Es geht -4,55 Prozent auf 59,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 62,12 US-Dollar stand. Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -6,72 Prozent auf 10,86 US-Dollar, nach 11,64 US-Dollar am Vortag. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Hi my name is Jacco / shutterstock.com,TierneyMJ / Shutterstock.com,Pasuwan / Shutterstock.com,Wit Olszewski / Shutterstock.com